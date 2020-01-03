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أول تغريدة للرئيس الأمريكي بعد مقتل سليماني

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-03T09:45:41+03:00
2020-01-03T10:08:24+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : منذ 23 دقيقة
أول تغريدة للرئيس الأمريكي بعد مقتل سليماني

نشر الرئيس الأمريكي، تغريدة تحتوي على العلم الأمريكي فقط، دون أي تعليق، بعد الإعلان عن مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش قتل قائد لواء القدس بالحرس الثوري الإيراني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب “كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج”.

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من جهته أكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل سليماني بغارة أمريكية شنتها مروحيات في بغداد.

هذا واعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأمريكي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني “عملا إرهابيا”، وحمل واشنطن جميع عواقب هذه “المغامرة المارقة”.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي قد أعلن فجر الجمعة، مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، بغارة جوية قرب مطار بغداد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364117

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