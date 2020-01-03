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أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا

كل الوطن- سبتونيك: دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فورا، في أعقاب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في العراق.

ونشرت وكالة “فرانس برس”، صباح اليوم، الجمعة، أن السفارة الأمريكية في بغداد دعت المواطنين الأمريكيين المقيمين في العراق إلى المغادرة فور، بعد اغتيال سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

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سبق أن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم، الجمعة، أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364165

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