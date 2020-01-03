قفزة حادة في أسعار النفط بعد مقتل سليماني

قفزت العقود الآجلة لخام برنت حوالي ثلاثة دولارات اليوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة أمريكية.

وسجل خام القياس العالمي برنت 69.16 دولار للبرميل، في أعلى مستوياته منذ 17 سبتمبر، لكنه انحسر لاحقا إلى 68.21 دولار، لتصبح مكاسبه 1.96 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة، بحلول الساعة 0618 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة لتسجل 62.86 دولار للبرميل، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 63.84 دولار للبرميل، أعلى مستوى منذ أول مايو.

وقتلت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي في ساعة مبكرة يوم الجمعة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.

المصدر: رويترز