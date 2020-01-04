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في أربعة أيام.. نزوح 44 ألف سوري باتجاه الحدود التركية تجاوز عدد النازحين صوب الحدود التركية منذ نوفمبر الماضي 328 ألفا

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 ثوانيآخر تحديث : منذ 3 ثواني
في أربعة أيام.. نزوح 44 ألف سوري باتجاه الحدود التركية تجاوز عدد النازحين صوب الحدود التركية منذ نوفمبر الماضي 328 ألفا

إدلب/الأناضول  : تجاوز عدد النازحين السوريين من محافظة إدلب تجاه الحدود التركية في الأيام الأربعة الأخيرة، 44 ألفا، هربا من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا.

وفي حديث للأناضول أشار محمد حلاج، مدير جمعية “منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري” المعنية بجمع البيانات عن النازحين، أنّ الأيام الأربعة الماضية شهدت نزوح أكثر من 44 ألف مدني من مناطق سكناهم.

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ولفت إلى أنّ إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وصل 328 ألفا و418.

وأعرب حلاج عن قلقه من نزوح 250 ألفا آخرين، من منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، مع تصاعد الهجمات من جديد.

وأكد حاجة الآلاف من النازحين للمأوى والمساعدات.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق “منطقة خفض التصعيد” بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت “خفض التصعيد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364179

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