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الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة في الخليج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الأمم المتحدة تحذر من حرب جديدة في الخليج

حذرت الأمم المتحدة من حرب جديدة في الخليج بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط حيث قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد العراقي جمال جعفر الإبراهيمي.

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وحذر غوتيرش من حرب جديدة في الخليج، قائلا إن العالم لا يمكنه تحمل هذه الحرب.

وصرح فرحان بأن الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج، مؤكدا أن غوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي.

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب، مشددا على أنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364212

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