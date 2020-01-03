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“إنستغرام” يغلق صفحة “تسنيم” ويهدد الوكالات الأخرى بسبب سليماني

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
“إنستغرام” يغلق صفحة “تسنيم” ويهدد الوكالات الأخرى بسبب سليماني

أكد مراسل روسيا اليوم في إيران، أن تطبيق “إنستغرام” أغلق صفحة وكالة “تسنيم” الإيرانية، مهددا وكالات أخرى بالإغلاق، ومحذرا من نشر الأنباء عن قاسم سليماني.

وأشار المراسل إلى أن الإغلاق جاء عقب قيام التطبيق بحذف منشورات قاسم سليماني من حسابه الخاص.

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وأعلنت إيران اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.

المصدر: RT + دونالد ترامب “تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364218

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