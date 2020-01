“إنستغرام” يغلق صفحة “تسنيم” ويهدد الوكالات الأخرى بسبب سليماني

أكد مراسل روسيا اليوم في إيران، أن تطبيق “إنستغرام” أغلق صفحة وكالة “تسنيم” الإيرانية، مهددا وكالات أخرى بالإغلاق، ومحذرا من نشر الأنباء عن قاسم سليماني.

وأشار المراسل إلى أن الإغلاق جاء عقب قيام التطبيق بحذف منشورات قاسم سليماني من حسابه الخاص.

وأعلنت إيران اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية استهدفت موكبه بالقرب من مطار بغداد الدولي.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more...but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number....