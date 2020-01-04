ترامب: الجيش الأمريكي قتل سليماني بتوجيهات مني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي وجيز اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي قتل قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتوجيهات منه.

وصرح ترامب بأن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة في بغداد، كانت بتوجيهات من سليماني شخصيا.

وأضاف أن واشنطن تحركت لوقف الحرب ولم تتحرك لبدئها، مشددا على أن واجبه المقدس هو الدفاع عن البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي إن استخدام إيران مقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن.

وذكر ترامب في وقت سابق، أن سليماني هو من قاد قمع المحتجين في إيران في الآونة الأخيرة، وأنه يحترم الشعب الإيراني بشدة وأن إدارته لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات من ترامب، في إجراء دفاعي حاسم لحماية الأمريكيين في الخارج.

المصدر: رويترز