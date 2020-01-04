تسجيل الدخول
» » » أمير منطقة عسير يعين فتاة متلعثمة في منطقته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

أمير منطقة عسير يعين فتاة متلعثمة في منطقته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-04T11:46:38+03:00
2020-01-04T11:47:40+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
أمير منطقة عسير يعين فتاة متلعثمة في منطقته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي بدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحا لإنشاء عيادة إلكترونية (تطبيق) يخدم المتلعثمين: “أتظنين أن صوتك لن يكون مسموعا لأنك متلعثمة؟”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “من الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي في الإمارة لأسمع صوتك طوال العالم”.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364248

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.