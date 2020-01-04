أمير منطقة عسير يعين فتاة متلعثمة في منطقته ليسمع صوتها طوال السنة (فيديو)

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.

وقال الأمير للفتاة التي بدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحا لإنشاء عيادة إلكترونية (تطبيق) يخدم المتلعثمين: “أتظنين أن صوتك لن يكون مسموعا لأنك متلعثمة؟”.

وأضاف: “من الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي في الإمارة لأسمع صوتك طوال العالم”.

فيديو 🔴

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في موقف إنساني رائع ومميز .. شاهد أمير منطقة #عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوجه بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة .

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المصدر: RT