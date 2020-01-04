قطر تتخذ قرارا بخصوص المرأة وقيادتها للسيارة

كل الوطن- وكالات: أسقطت الحكومة القطرية شرط موافقة ولي الأمر لمنح المرأة رخصة القيادة، ابتداء من العام الجديد 2020، حسبما أفاد ناشطون.

ونشر ناشطون قطريون، وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للمرور- مديرية شؤون التراخيص، تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر على منح رخصة القيادة.

القرار أثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، ففيما احتفى به البعض باعتباره خطوة جيدة لمنح المرأة القطرية بعض حقوقها، اعتبر آخرون أنه يسهل تمرد الفتيات على ذويهم.

ومازالت المرأة القطرية تطمح إلى العديد من التعديلات وسن قوانين في صالحها على غرار إنهاء معاملاتهن الحكومية دون الحاجة لإشعار عدم ممانعة من ولي الأمر، واستئناف حصول الأرامل والمطلقات على أراض من الحكومة بعد انقطاعها على حد قولهن، إضافة إلى حق المرأة في الولاية على أطفالها، ورفع سن الزواج من 16 إلى 18 في مساواة مع الذكور.