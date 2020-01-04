ترامب يقول إنه أمر بقتل سليماني لمنع حرب لا لإشعال حرب

بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه أمر بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني لمنع حرب لا لإشعالها مشيرا إلى أن سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة ضد أمريكيين.

وأبلغ ترامب الصحفيين في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا “سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة وشريرة ضد دبلوماسيين وجنود أمريكيين لكننا ضبطناه متلبسا وقمنا بتصفيته”.

وتابع ترامب “تحركنا الليلة الماضية لمنع حرب. لم نتحرك لإشعال حرب” مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وقال ترامب إن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق والهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد كان بتوجيهات من سليماني.

وأضاف “استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار دول الجوار يجب أن يتوقف الآن”.