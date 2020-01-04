تسجيل الدخول
» » هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز

هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-04T14:24:31+03:00
2020-01-04T14:32:48+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
هل هذه جثة سليماني؟.. صورة تشعل التواصل وخاتم يحل اللغز

تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لجثة، وأكدت أنها تعود لقائد فيلق القدس القتيل قاسم سليماني.

في التفاصيل، وبعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بضربات أميركية، فجر الجمعة، انتشرت على تويتر صورة توضح جثة قيل إنها تعود لسليماني.

اقرأ أيضا...

وأكدت المعلومات صحة الصورة، بسبب خاتم ظهر في يد الجثة يماثل تماما آخر يرتديه سليماني.

https://twitter.com/firasalsarrai/status/1212903754770649089
يذكر أن المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي كان قد أعلن، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما.

وأفادت المعلومات بأن تفجيراً استهدف سيارة على طريق مطار بغداد الدولي أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ومعه أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي والقيادي البارز في الميليشيا.

كما اتهم أحمد الأسدي، المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أميركا وإسرائيل بأنهما وارء مقتل سليماني والمهندس، بحسب تعبيره.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364311

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.