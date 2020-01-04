بالفيديو.. أحمد سعد عن حبيبته الجديدة: الكلام عنها خط أحمر

بعد الجدل الذي أثير خلال السنوات الماضية عن خلافاته مع زوجتيه السابقتين، ريم البارودي وسمية الخشاب، كشف الفنان أحمد سعد عن وجود قصة حب جديدة في حياته الآن.

سعد خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج الجمعة في مصر، على قناة MBC مصر، أنه الآن أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية، لا سيما وأن علاقته بالله أصبحت أفضل أيضا، كما أنه تعلّم من الدروس والمواقف الصعبة التي مر بها في تجاربه السابقة.

أكد سعد أنه يعيش الآن قصة حب جديدة مع امرأة مختلفة تماما عن كل من عرفهن في السابق، لكنه لن يفصح بأي تفاصيل عنها إطلاقا، قائلا: اتعلمنا منقولش بقى.. ده أنا هحطها في علبة واقفلها عليها.. أو هروح جبال الألب واقفل عليها عشان محدش يشوفها، هي اختيار مختلف تماما تماما عن اللي فات، الموضوع ده خط أحمر ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه.

كانت خلافات كثيرة قد نشبت بين الفنان أحمد سعد وزوجته السابقة ريم البارودي، إلى أن انفصلا، ثم ازدادات الأمور سوءا بينهما عقب زواجه من الفنانة سمية الخشاب، إلا أن هذه الزيجة أيضا لم تستمر أيضا، وانتهت بالتراشق بالاتهامات بينهما في وسائل الإعلام وساحات القضاء، وصدور أحكام بالحبس.

المصدر: في الفن