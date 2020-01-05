مجهولون يخطّون عبارات تهديد بالقتل على مسجد في تشيكيا

أعلنت الشرطة التشيكية، أن مجهولين كتبوا على واجهة مسجد في برنو، ثانية أكبر مدن تشيكيا جنوب شرقي البلاد، عبارات هددوا فيها بقتل المسلمين.

وكتب الجناة باللغة التشيكية على الجدار الخارجي للمسجد عبارات: “لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل مالاسيك، أن “الأمن فتح تحقيقا منذ ظهر الجمعة في قضية إتلاف الممتلكات، وأن من قام بالعملية سيواجه في حال إدانته عقوبة الحبس عاما كاملا”.

بدوره، قال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا. ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الإنترنت”.

وأضاف: “علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم، وإلى أجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية”.

ويبلغ عدد أبناء الجالية المسلمة في تشيكيا أكثر من 3 آلاف شخص وفق إحصاء سكاني أجري عام 2011 في بلاد يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، فيما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد أبناء الجالية المسلمة يتراوح بين عشرة وعشرين ألفا.

وخلف تدفق المهاجرين على أوروبا منذ عام 2015 مشاعر معادية للمسلمين في تشيكيا، على الرغم من أن قلة منهم قرروا الاستقرار في هذا البلد فيما اختارت الغالبية التوجه إلى ألمانيا والسويد.

المصدر: أ ف ب