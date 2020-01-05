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الدفاع المدني السعودي ينتشل جثة تسعيني سقطت سيارته في منحدر وعر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-05T00:36:32+03:00
2020-01-05T00:37:45+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
الدفاع المدني السعودي ينتشل جثة تسعيني سقطت سيارته في منحدر وعر

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي بمحافظة بلجرشي، من انتشال جثة مواطن تسعيني سقطت سيارته في منطقة وعرة عمقها يصل إلى كيلومتر، في ظروف جوية سيئة وضباب كثيف يعيق الرؤية.

وقال نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة فايز عوض الغامدي، إنه “تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة بلاغا مفاده سقوط سيارة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، مما استدعى تحرك وحداتنا إلى الموقع فورا”.

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وأضاف: “اتضح وجود آثار سقوط سيارة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئة”.

وأشار إلى أن الدفاع المدني تمكن من انتشال جثة السائق وحمله بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364359

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