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ليبيا.. قتلى وجرحى بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس في غارة جوية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
ليبيا.. قتلى وجرحى بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس في غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام في ليبيا اليوم السبت، أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية

من جهتها، أعلنت قيادة عملية “بركان الغضب” التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا وجرح 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

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وقالت في بيان عبر “تويتر”: “استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم للجيش الليبي”.

وتعرضت بعض الأحياء السكنية إلى سقوط قذائف عشوائية نتيجة لتجدد المواجهات المسلحة، ولاسيما في منطقتي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومنطقة شرفة الملاحة القريبة من مطار معيتيقة شرق طرابلس، السبت.

وتجددت المواجهات المسلحة في جنوب العاصمة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد ساعات من الهدوء النسبي، واستخدمت خلال المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلى تبادل القصف المدفعي.

المصدر: RT + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364366

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