ليبيا.. قتلى وجرحى بين طلبة الكلية العسكرية بطرابلس في غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام في ليبيا اليوم السبت، أن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية

من جهتها، أعلنت قيادة عملية “بركان الغضب” التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا وجرح 18 آخرين، جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت في بيان عبر “تويتر”: “استشهاد وإصابة العشرات من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم للجيش الليبي”.

#عملية_بركان_الغضب: 28 شهيد و 18 جريح الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمحرم الحرب المتمرد حفتر#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد#ليبياpic.twitter.com/wSFQtGJthq — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) 4 января 2020 г.

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر اللحظات الاولى بعد وقوع المجزرة و اسعاف الضحايا و هلع الناس بعد غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب المتمرد حفتر استهدفت الكلية العسكرية بطرابلس#مجزرة_الكلية_العسكرية_طرابلس#لن_نعود_للقيود#تبديد_وهم_المتمرد#ليبياpic.twitter.com/MY59KwQnE7 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) 4 января 2020 г.

وتعرضت بعض الأحياء السكنية إلى سقوط قذائف عشوائية نتيجة لتجدد المواجهات المسلحة، ولاسيما في منطقتي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومنطقة شرفة الملاحة القريبة من مطار معيتيقة شرق طرابلس، السبت.

وتجددت المواجهات المسلحة في جنوب العاصمة بين قوات خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية بعد ساعات من الهدوء النسبي، واستخدمت خلال المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة بالإضافة إلى تبادل القصف المدفعي.

المصدر: RT + وكالات