واشنطن – د ب أ : هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران باستهدافها في الداخل إذا حاولت الرد على قتل قاسم سليماني باستهداف أي أمريكيين أو أصول أمريكية، وغرد ترمب عبر صفحته على موقع تويتر مساء السبت قائلا ” تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد أن خلصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل قبل فترة قصيرة مواطنا أمريكيًا، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين في الآونة الأخيرة”.