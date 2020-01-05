مجهولون يخربون مسجدا في التشيك ويتوعّدون روّاده بالقتل

كتب مجهولون في دولة التشيك عبارات عنصرية على الجدران الخارجية لأحد المساجد في برونو، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وخرب المجهولون واجهة المسجد بعبارة تهديدية قالوا فيها: “لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية.. وإلا سنقتلكم”.

وأكد المتحدث باسم الشرطة المحلية، بوهوميل مالاسيك، لوكالة “فرانس برس” أن “قوات الأمن تحقق منذ ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك”، مشيرا إلى أن عقوبة مرتكب هذا التصرف هي السجن سنة واحدة.

من جهته، قال مدير الأوقاف الإسلامية في التشيك، منيب حسن الراوي، “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا”.

وأعرب الراوي عن تخوفه بعد التهديدات، مشددا على ضرورة النظر في الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت مساجد أخرى في العالم.

المصدر: وكالات