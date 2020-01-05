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» » أمام الملك.. عضو مجلس الشورى والسفراء المعينون حديثاً يؤدون القسم (صور)

أمام الملك.. عضو مجلس الشورى والسفراء المعينون حديثاً يؤدون القسم (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-05T13:56:43+03:00
2020-01-05T13:57:18+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
أمام الملك.. عضو مجلس الشورى والسفراء المعينون حديثاً يؤدون القسم (صور)

كل الوطن – واس:

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، عضو مجلس الشورى، وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم عضو مجلس الشورى معالي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحصين، قائلاً (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

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كما أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان بن عبد الله العنقري، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي الدكتور مانع بن سعد الخامسي، والسفير المعين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

عقب ذلك، تشرف كل من السفير المعين لدى مملكة بلجيكا معالي الأستاذ خالد بن إبراهيم الجندان، والسفير المعين لدى جمهورية كازاخستان عبد العزيز بن عبد الله الداود، والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته – أيده الله -.

حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364404

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