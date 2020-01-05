ولادة توأم بفارق نصف ساعة.. في عقدين مختلفين (فيديو)

وُلد توأم في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية في غضون ساعة من بعضهما البعض. ولا يملك التوأم أعياد ميلاد مختلفة فقط، إذ أنهم ولدا في عقدين مختلفين تماماً، إذ ولد الأول في عام 2019، بينما وُلد الثاني في عام 2020.