إيران تستغل مقتل سليماني للتعتيم على قتل المحتجين

يستغل النظام الإيراني الجنازة التي أقامها لقائد فيلق القدس قاسم سليماني لتحويله إلى بطل قومي لیحاول أن یستخدم مقتله في التغطية على موجة القمع الكبيرة التي نفذتها طهران ضد المحتجين على ارتفاع أسعار البنزين.

ووفقا لموقع راديو فردا، يعمل قادة النظام على الترويج لسليماني كبطل قومي يستحق أن ينعاه جميع الإيرانيين، رغم أنه كان مسؤولا عن قمع الآلاف منهم ممن خرجوا للاحتجاج.

ويرى تقرير الموقع أن تحويل سليماني إلى بطل وطني هو أمر مفيد لخامنئي، الذي عادة لا يتسامح مع شخصية عامة حية تغطي على حضوره.

ويخدم مقتل سليماني خامنئي في التعتيم على قتل مئات الإيرانيين، وهو ما كان مسؤول عنه شخصيا.

وبدأت وسائل إعلام تابعة للنظام الترويج لـ “إيران موحدة” في وجه “الأعداء”، كما يلعب النظام على فكرة “الشهادة” في الإسلام، في محاولة لكسب تعاطف الغاضبين من سياسة طهران، وفقا للموقع.

وكان سليماني مسؤولا عن التدخل في السياسة العراقية التي أدت إلى احتجاجات مستمرة وواسعة النطاق منذ أكتوبر ضد النفوذ الإيراني في البلاد.

غضب من تأبين “الإرهابي” في بلدان المغرب​

وتسبب تماهي بعض الأصوات في بلدان المغرب مع الدعاية الإيرانية حول تصوير سليماني كبطل قومي في إشعال جدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر نشطاء بأن سليماني تورط في اغتيال المئات من العراقيين والسوريين، وأشرف على تدخلات طهران في شؤون بلدان المنطقة.

ووصل جثمان سليماني الأحد إلى مطار مدينة الأحواز الواقعة في جنوب غرب إيران والتي تضم أغلبية عربية كبيرة.

وكتب مغرد جزائري أن مقتل سليماني جعله يكتشف جالية فارسية في الجزائر تناست أنه قتل الكثير من العراقيين، لأنهم عارضوا الهيمنة الإيرانية على بلدهم.

من مقتل قاسم سليماني اكتشفت انه عندنا جالية فارسية في الجزائر البعض منهم يعبرون عن رأيهم بخلفية طائفية دينية متناسين أن هذا سليماني كان سبب في فتنة بين ابناء العراق و صفى جسديا الكثير من العراقيين بكل اطيافهم فقط لأنهم قرروا عدم تحمل تواجد اليد الإيرانية في بلدهم أكثر — ➰sihem (@HafSihem) January 4, 2020

من الجزائر انا مع مقتل قاسم سليماني ومع الحرب الامريكية الايرانية لكن ايران سوف لن ترد على امريكا بل سترد ضد السنه في مناطق مختلفة والله ايران هاته سرطان الامه العربية الجمره الخبيثه بعينها — خديجة خديجه (@HpnDyh7MMgTD45v) January 3, 2020

ولم تغب السخرية عن البعض في استنكاره لمن لا ينظر إلى سليماني على أنه قاتل ويقف وراء قتل المدنيين.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10220994954286036&id=1307224877

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتياله.

المصدر: الحرّة