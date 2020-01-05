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شاهد لحظة اقتحام الملثم المسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : منذ 37 ثانية
شاهد لحظة اقتحام الملثم المسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو توثق لحظة اقتحام ملثم مسلح فيلا نانسي عجرم، حيث رصدت الكاميرات داخل منزلها الواقعة كاملة.

وأظهر الفيديو لحظة دخول السارق إلى منزل نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم حيث اقتحم غرفة الجلوس من ثم هدد الأخير بالقتل، وبعدها هدد حراس المنزل بالقتل، ليقتحم غرفة البنات.

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ويروي فادي الهاشم من خلال الفيديو تفاصيل المواجهة بينه وبين السارق والتي انتهت بمقتل الأخير بعد محاولته اقتحام غرفة الأطفال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364444

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