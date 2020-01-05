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بالفيديو.. نتنياهو يثير التكهنات بزلة لسان عن “نووية إسرائيل”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-05T19:10:30+03:00
2020-01-05T20:59:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
بالفيديو.. نتنياهو يثير التكهنات بزلة لسان عن “نووية إسرائيل”

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكهنات وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم، بزلة لسان وصف فيها إسرائيل بـ”القوة النووية”.

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وقال نتنياهو، أثناء جلسة حكومية اليوم إن الصفقة التي أبرمتها الدولة العبرية مؤخرا مع اليونان وقبرص بشأن إطلاق خط أنابيب لنقل الغاز إلى أوروبا عبر شرق المتوسط تحظى بأهمية كبيرة “لأننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية”.

وسرعان ما صحح نتنياهو زلة لسانه هذه، مضيفا: “قوة في مجال الطاقة”، ثم توقف عن الحديث للحظة وابتسم ثم واصل كلمته.

واستدعى هذا التصريح اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل الغموض الذي يلف برنامج إسرائيل النووي.

المصدر: هآرتس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364453

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