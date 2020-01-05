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هذا ما سيترتب قانونيًا على زوج نانسي عجرم بعد قتله لصًا داخل منزله (فيديو)
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364461
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
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بالفيديو.. نتنياهو يثير التكهنات بزلة لسان عن “نووية إسرائيل”
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شاهد لحظة اقتحام ملثم مسلح لفيلا نانسي عجرم وتهديده للحراس (فيديو)
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