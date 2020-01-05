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ادارة التواصل الداخلي تسحب قرعة تصفيات دوري

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
ادارة التواصل الداخلي تسحب قرعة تصفيات دوري

كل الوطن – فريق التحرير:

أنهت ادارة التواصل الداخلي بصحة الرياض ، قرعة التصفيات المؤهلة لدوري وزارة الصحة .

وأوضح مدير ادارة التواصل الداخلي بصحة الرياض ابراهيم الصبيح أن التصفيات تنطلق خلال مطلع الشهر القادم ، وذلك للوصول الى بطولة دوري وزارة الصحة لكرة القدم التي تقام على مستوى الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث تبدأ المنافسة بين 8 فرق من منشآت صحة الرياض في أحد الملاعب المجهزة بمدينة الرياض.

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وأكد الصبيح أن الهدف من إقامة البطولة هو تعزيز جانب التواصل بين الموظفين في القطاع الصحي في مختلف مدن ومحافظات منطقة الرياض، وتعزيز روح المنافسة بين الفرق المشاركة التي تخوض المباريات على مدى قرابة الشهرين لتحديد هوية الفريق البطل الذي سيمثل صحة الرياض في دوري كاس وزارة الصحة مع الفرق المتاهله من مناطق المملكة وخوض المنافسه ببطولة وزارة الصحة لكرة القدم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364480

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