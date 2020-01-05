القوات الحكومية اليمنية تحبط محاولة تقدم للحوثيين وسط البلاد

كل الوطن- سبتونيك عربى: تجددت المواجهات، اليوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي على صفحته عبر فيسبوك أن “الحوثيين حاولوا بتغطية نارية مكثفة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، التسلل باتجاه موقع الحَرَّة جنوبي بلدة حبيل يحيى، وموقع القُفَة في جبهة الشَّامِريَّة بَتَار شمال شرقي مديرية الحُشاء غرب الضالع”.

وأكد “صد محاولة الحوثيين التي نفذوها بعد وصول تعزيزات لهم، وتكبيدهم خسائر كبيرة”.

وأشار إلى “إعطاب آليتين للحوثيين تحملان أسلحة دوشكا وعناصر مسلحة في حبيل عُبيد باستهداف مباشر”.

وكانت القوات الحكومية أعلنت الاثنين الماضي، مقتل وإصابة 6 من الحوثيين في هجوم شنته على مواقع للجماعة في منطقة سيلة رهادة شرق مديرية الحشاء غرب الضالع، وذلك عقب أيام من سيطرتها على منطقة حبيل يحيى في جبهة بَتَار، خلال هجوم واسع أوقع 14 قتيلاً وعدداً من الجرحى في صفوف الحوثيين.