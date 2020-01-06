الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار

أصدرت رئاسة الأركان الجيش الكويتي بيانا نفت فيه ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

2️⃣ مؤكدة بأنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات، وتهيب #رئاسة_الأركان بجميع ناشري ومرددي ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها او تداولها. — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) 5 января 2020 г.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل هذه الأخبار التي وصفتها بـ”الكاذبة”، تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

وكان بيان لكتائب “عصائب أهل الحق” التابعة للحشد الشعبي، قد قال إن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء الإيراني قاسم سليماني انطلقت من الكويت.

وأشارت في البيان إلى أن “جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي”.

وأضاف البيان: “وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية”.

ونفذت طائرة مسيرة ضربة جوية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي، أدت إلى مقتل المهندس وسليماني، وعدد من مرافقيهما.

المصدر: وكالات