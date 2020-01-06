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ترامب: سنرد على إيران بأحدث المعدات العسكرية إذا هاجمت القواعد الأمريكية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
ترامب: سنرد على إيران بأحدث المعدات العسكرية إذا هاجمت القواعد الأمريكية

كل الوطن- وكالات: جدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الأحد، التأكيد على عزمه الرد على إيران بأحدث المعدات العسكرية في حالة هجومها على القواعد الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “هاجمونا، وردنا. إذا هاجموا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!”

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وأضاف: “أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية. نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، فسنرسل بعض تلك المعدات الجديدة في طريقهم … وبدون تردد!”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364505

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