كتلة هوائية باردة على شمال ووسط وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.
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