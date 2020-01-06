كتلة هوائية باردة على شمال ووسط وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.