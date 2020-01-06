تسجيل الدخول
» » كتلة هوائية باردة على شمال ووسط وغرب المملكة

كتلة هوائية باردة على شمال ووسط وغرب المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
كتلة هوائية باردة على شمال ووسط وغرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364574

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.