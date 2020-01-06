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شرطة مكة تضبط 22 مخالفاً للذوق العام

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
شرطة مكة تضبط 22 مخالفاً للذوق العام

كل الوطن – الرياض:

ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة 22 مخالفًا للذوق العام، شملت مخالفاتهم رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) وتاريخ 4/8/1440هـ، قد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 22 مخالفاً.

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وأضاف: شملت مخالفاتهم رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة، مؤكداً بأنه تم إيقاع العقوبة بحقهم وجميعهم من الرجال.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364580

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