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وزير الخارجية فيصل بن فرحان: الملك سلمان سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
وزير الخارجية فيصل بن فرحان: الملك سلمان سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر في الرياض، إن هذا الاجتماع “يأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات”، مشيرا إلى “أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر”.

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ولفت بن فرحان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع اليوم، إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية وخليج عدن، على أن يرفع إلى القادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

المصدر: الإخبارية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364589

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