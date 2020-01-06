ملك البحرين: منظمة التعاون الإسلامي‎ تخدم قضايا الأمة الإسلامية

كل الوطن- متابعات: أكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على اهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء وتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها، والدفاع عن الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه القائمة على التسامح والوسطية والاعتدال.

واشاد جلالته خلال استقباله امس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذي يزور المنامة حاليًا، وذلك في قصر الصافرية، بالإنجازات المهمة التي حققتها المنظمة وبالجهود الطيبة التي بذلها معالي الأمين العام للارتقاء بآليات عملها وتطوير أدائها وتوثيق التعاون بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والدينية، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها وتأييدها للمنظمة والتزامها بمبادئها النبيلة لتواصل دورها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لأهدافها وخدمةً لمصالح دولها الأعضاء وشعوبها.