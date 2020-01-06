القبض على مقيم قتل مواطناً وأخفى جثته في القصيم

بريدة – واس : صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية – في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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