تحذيرات من “عاصفة” تضرب مصر في تلك الفترة

كل الوطن- سبتونيك عربىأصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، مساء اليوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني، تحذيرا من “عاصفة” ستضرب أماكن عديدة في مصر بينها العاصمة القاهرة.

ونقل التلفزيون المصري تصريحات على لسان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل في هيئة الأرصاد المصرية، قال فيها: “ينبغي أن يأخذ الجميع حذره من نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، والتي تصل إلى حد العاصفة في عدد من المناطق، خلال اليومين المقبلين”.

وتابع بقوله “يجب أن نكون حذرين على الطرق، بسبب انخفاض مستوى الرؤية”.

واستمر شاهين قائلا “لن يكون هناك في تلك الفترة شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، لأن الرياح القادمة جنوبية غربية جافة، وغير محملة ببخار الماء أو الرطوبة”.

واستدرك قائلا “نشاط الرياح سيزيد مع تقدم ساعات النهار”.

وحذر شاهين من انخفاض درجات الحرارة بصورة كبيرة حتى يوم الجمعة المقبل مشيرا إلى أنها ستنخفض لتصل إلى 8 درجات تقريبا في ساعات الليل.