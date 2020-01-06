تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول برعاية سعودية

أعلن اليوم الاثنين 6 يناير في العاصمة السعودية الرياض تأسيس تحالف جديد يضم 8 دول تترأسه المملكة، يحمل اسم “مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”.

وصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أنه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي “تم اليوم في الرياض التوقيع على اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن”.

فيديو | وزير #الخارجية: الاتفاق على ميثاق لتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن#الإخبارية pic.twitter.com/7xyHeVcYY6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2020

وأشار إلى أن دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة، مشددا على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون.

وأكد أن قادة الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن اتفقوا على تأسيس هذا المجلس الجديد استشعارا منهم للخطر الذي يواجههم وإدراكا لأهمية للتعاون المشترك.

فيديو | وزير #الخارجية: نمر بمرحلة حساسة ولابد من رفع مستوى التنسيق والتعاون#الإخبارية pic.twitter.com/ORM11lflxG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2020

وأكد الوزير أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية.

فيديو | وزير #الخارجية: الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن لديها قدرات دفاعية #الإخبارية pic.twitter.com/SGh23t2S09 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 6, 2020

كما أعلن الأمير فيصل بن فرحان أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، سيدعو إلى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر.

من جهتها، قالت صحيفة الأهرام المصرية إن وزير الخارجية ‎سامح شكري وقع اليوم على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

المصدر: RT