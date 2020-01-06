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هيئة الرقابة: لا يُشترط التيقّن من حالة الفساد للإبلاغ عنها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-06T21:37:47+03:00
2020-01-06T21:43:14+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
هيئة الرقابة: لا يُشترط التيقّن من حالة الفساد للإبلاغ عنها

كل الوطن – الرياض:

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه لا يُشترط التيقن من وجود حالة فساد للإبلاغ عنها.

وأوضحت أن المبلغ يمكنه الاكتفاء بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع في حال لم يكن متيقناً من وجود حالة الفساد.

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جاء ذلك رداً على استفسار من مغرد حول إذا كانت الحالة المبلغ عنها “شبه فساد” بدون أدلة دامغة.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن أي حالات فساد عبر التواصل معها من خلال قنواتها الرسمية.

يُذكر أنه صدر أمر ملكي الشهر الماضي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يصبح الاسم الجديد “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364641

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