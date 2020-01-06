بعد اتهامه بـ “الإساءة للإمارات”.. ناشطون كويتيون يتضامنون مع الأكاديمي عبد الله النفيسي

كل الوطن – بي بي سي – متابعات:

أثار قرار محكمة كويتية بإصدار أمر بضبط وإحضار للأكاديمي والنائب الكويتي السابق عبد الله النفيسي، لمحاكمته بتهمة “الإساءة إلى دولة الإمارات”، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حرية الرأي في الكويت.

وحسب الصحف الكويتية، فقد أمرت محكمة الجنايات في الكويت يوم الأحد 5 كانون الثاني/يناير، بضبط وإحضار النفيسي على ذمة قضية تتهمه بالإساءة إلى دولة الإمارات، بعد “تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلامه بها”. كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2 شباط/فبراير المقبل.

«الجنايات» تأمر بضبط وإحضار #عبدالله_النفيسي.. على خلفية قضية الإساءة للإمارات



• القرار أُصدر.. بعد تخلفه عن الحضور إلى #المحكمة



• #القضية تم تأجيلها إلى جلسة 2 فبراير المقبل https://t.co/csdSo158yg — القبس الإلكتروني (@alqabas) January 5, 2020

وعقب قرار المحكمة غرد النفيسي قائلا: “حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير”.

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 6, 2020

أما عادل عبد العادي، محامي النفيسي، فنفى علمه أو علم موكله بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات.

بصفتي وكيلاً عن الدكتور عبدالله النفيسي نؤكد بأن لا علم لنا بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات اليوم و لم يتم إخطارنا بها@DrAlnefisi — عادل عبدالهادي (@AdelAHadi) January 5, 2020

من هو عبد الله النفيسي؟

النفيسي هو سياسي كويتي بارز، عمل أستاذاً في العلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات.

وانتخب نائباً بمجلس الأمة عام 1985، وكان مستشاراً سياسياً لرئيس مجلس الأمة بين عامي 1992 و1996.

رمز كبير

وأعاد ناشطون تداول تغريدة قديمة “مسيئة للإمارات” كان النفيسي قد كتبها عام 2017 قال فيها: “محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق”.

محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق . ( ميشان اللَّه). — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 7, 2017

واستغرب آخرون صدور أمر ضبط النفيسي بعد مرور أكثر من عامين على التغريدة، وهو ما أثار شكوكا لدى العديد من الكويتيين حول السبب الحقيقي وراء استدعاء النفيسي الآن.

ورأى ناشطون أن السبب الحقيقي وراء قرار المحاكمة جاء بعد الضجة الواسعة التي أحدثها ما قاله النفيسي في برنامج “الصندوق الأسود”.

لماذا لم يحاسب على هذه التغريدة طيلة السنوات الماضية إلا بعد برنامجه الأخير؟ https://t.co/ttwPHm8ebB — زايد بن فايد (@AbuFaid) January 5, 2020

واعتبر بندر أن تأطير الشكوى بالإساءة للإمارات كانت لتحويل “غضب الشارع الخليجي والعربي نحو الإمارات” وإبعاد النظر عن الحكومة الكويتية.

بالعربي مش عشان شكوى الإمارات هم قالو الإمارات علشان يتحول غضب الشارع الخليجي والعربي على الإمارات وتطلع الحكومة الكويتية من الموضوع بالعربي المشرمح مابلعو كلامه في الصندوق الأسود والإمارات بسحبها القضية تكسب وتضرب عصفورين بحجر عصفور العفو وعصفور توجيه الغضب #عبدالله_النفيسي — بندر (@tag4co) January 6, 2020

وقال يعقوب السكران إن “النفيسي تحدث في الصندوق الأسود عن أحداث تاريخية ولم يتطرق أو يمس من كرامة أحد”.

الدكتور #عبدالله_النفيسي تحدث في #الصندوق_الأسود عن أحداث تاريخية ولم يتطرق او يمس من كرامة احد تحدث عن واقع ومن ثم يهدد بتحويلة إلي نيابة الأعلام (مادة36 )من الدستور نصت علي حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة...) pic.twitter.com/kLJLQMJHeU — ‏﮼يعقوب ﮼السكران ⚖ (@y3qoob2010) January 6, 2020

ودعت أماني العيسى إلى إلغاء القوانين التي تجرم التعبير عن الرأي وقالت إنها “مخالفة للدستور”.

حان الوقت لإلغاء اي قانون يجرم الرأي،فكلها قوانين تخالف الدستور الذي كفل حرية الرأي.ثم ان قانون التعدي على الدول الشقيقة يجب يكون لدى الدول تلك نفس القانون من باب المعاملة بالمثل#عبدالله_النفيسي — Amani Alessa (@amanialessa) January 6, 2020

ورأى مبارك الولعان أن ما يتعرض له النفيسي معيب و”قدره التكريم وليس الجرجرة بأروقة المحاكم”.

هامة علميه كبيره بمكانة د.عبدالله



النفيسي معيب مايتعرض له ...



قدره التكريم وليس جرجره باروقة



المحاكم هو وكثير من شباب الوطن



الاحرار لمجرد تغريده اوتعبير عن رأى ..



بقانون معيب ...#عبدالله_النفيسي — مبارك الوعلان (@mubarkalwaalan) January 6, 2020

في المقابل نفى الصحفي داهم القحطاني أن يكون الدافع وراء استدعاء النفيسي سياسيا، معتبرا أن ما صدر عن المحكمة الكويتية “إجراء تصدره المحاكم في الكويت يومياً حين تطلب حضور أي شخص لإحدى الجلسات ويمتنع”.

ضبط وإحضار دكتور #عبدالله_النفيسي إجراء لا طابع سياسي له ، وهو إجراء تصدره المحاكم في #الكويت يومياً حين تطلب حضور أي شخص لإحدى الجلسات ويمتنع .

من الواضح أن محامي دكتور عبدالله لديه علم بطلب المحكمة حضور النفيسي ولا نعرف لماذا لم يتم الالتزام بهذا الإجراء ؟! — داهم القحطاني (@dahemq) January 5, 2020

واعتبر سليمان المعمري أن “الحرية يجب أن تكون وفق إطار القانون .. وإلا اعتبرت جريمة يحاسب عليها القانون”.

الحرية يجب ان تكون وفق اطار القانون لا تخرج عن هذا الاطار والا اعتبرت جريمة يحاسب عليها القانون واغلب دساتير الدول تكفل حرية الرئي ولكن اذا ما رجعنا الى النصوص التي تنظم الحرية نجد انها توذيل النص بوفق القانون فيجب ان نحترم القانون وان لا نطلق العبارات هكذا جزافا احترم تحترم — سليمان المعمري (@uJ1qjnkvt1iPmm9) January 6, 2020

وكان المحامي الكويتي عبد المحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد عبد الله النفيسي قبل عامين متهماً إياه بـ”تكرار الإساءة المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وهو ما قد يعرض الأمن القومي الكويتي للخطر”.