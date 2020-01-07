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حمد آل الشيخ يمنح مديري التعليم صلاحية “تعليق الدراسة”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
حمد آل الشيخ يمنح مديري التعليم صلاحية “تعليق الدراسة”

كل الوطن – الرياض:

منح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صلاحية تعليق الدراسة في المدارس نتيجة الظروف المناخية إلى لجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة.

ووجه معالي الوزير مديري التعليم بالمناطق والمحافظات في تعميم أصدره اليوم؛ بتشكيل لجنة تتولى النظر في الحاجة لتعليق الدراسة برئاستهم، وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية، ويشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.

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وأوضح التعميم أن تعليق الدراسة يقتصر على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية، وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة التي لم تشملها تلك الحالة، مع الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل تعليق الدراسة، والتأكيد أيضاً على مسؤولية أولياء الأمور في اتخاذ القرار المناسب لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة؛ نتيجة للاضطرابات المناخية، كما شمل التعميم تزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بصورة من قرار التعليق، وتقرير بعد زوال الحالة.

وأشار التعميم إلى حرص وزارة التعليم على سلامة منسوبي المدارس، وما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364665

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