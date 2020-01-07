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نائب وزير الدفاع يكشف عن تفاصيل من لقائه ببومبيو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
نائب وزير الدفاع يكشف عن تفاصيل من لقائه ببومبيو

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على “تويتر” يوم الثلاثاء، إنه التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبحث معه الأحداث في المنطقة وجهود الحفاظ على الاستقرار.

وجاء هذا اللقاء، على خلفية التطورات الأخيرة إثر الضربات الأمريكية في العراق والتي استهدفت آخرها قائد فيلق “القدس” الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما قرب مطار بغداد الدولي.

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وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان، بأن المملكة لا ترغب في رؤية مزيد من التصعيد في التوتر بالمنطقة في لحظة بالغة الخطورة.

وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي في الرياض، أن المملكة حريصة كل الحرص على عدم حدوث أي تصعيد في الوضع بالمنطقة، مضيفا أنه ينبغي الانتباه إلى المخاطر التي تحدق بالأمن العالمي وليس أمن المنطقة فحسب.

وعبر عن أمل المملكة في أن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع المزيد من التصعيد وأي استفزاز.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364671

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