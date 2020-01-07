أسباب هرمونية تؤدي لتساقط الشعر

كل الوطن- وكالات: ترتبط بعض حالات تساقط الشعر الأكثر شيوعا لدى النساء بالاضطرابات الهرمونية، حيث يمكن أن يسبب عامل هرموني واحد أو أكثر تساقط الشعر، وينطبق هذا التقرير على النساء وكذلك الرجال.

فما هي الهرمونات التي تسبب تساقط الشعر؟

التيستوستيرون

هذا هو الهرمون الرئيسي المتورط في تساقط الشعر الذكوري للذكور والذي تتم معالجته بأدوية مثل Rogaine و الـ Minoxidil. هناك نوع معين من هرمون التستوستيرون الذي يبدو أنه السبب في ذلك تحديدا ويسمى ديهيدروتستوستيرون أو dihydrotestosterone، ويختصر DHT والذي يتسبب في الواقع في تقليص وانحناء بصيلات الشعر.

ما الذي يجب فعله؟

من أفضل الطرق للتخلص من هذا التستوستيرون الزائد، البدء في تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

هرمون الغدة الدرقية

يُعتقد أن هرمون الغدة الدرقية هو هرمون “التمثيل الغذائي الرئيسي” ، وربما يكون السبب الأكثر مباشرة وراء تساقط الشعر، وخاصة عند النساء. إذا كنت تعانين من جفاف الجلد والأظافر الهشة والتعب وفقدان الشعر، فهذه علامة واضحة على أنك تعاني من قصور الغدة الدرقية.

ما الذي يجب فعله؟

اذا كنت مصابة بقصور الغدة الدرقية ورغم تناول العلاج الخاص بها لازلت تعانين من آثارها، فيمكنك تجربة الأطعمة المعززة للغدة الدرقية مثل الطحالب البحرية مع اليود والخضروات الخضراء والأطعمة الغنية بالحديد مثل المكسرات ومكملات الحديد لتعويض النقص.

الأنسولين

مستويات الأنسولين المرتفعة هي أحدى الأسباب المعروفة لمتلازمة تكيس المبيض، والتي تعد شذوذا شائعا جدا لدى النساء. ومن المعروف أن متلازمة تكيس المبايض مرتبطة بالأنسولين المرتفع المزمن (فرط افراز الأنسولين)، والذي يسبب تساقط الشعر وحب الشباب وزيادة الوزن، من بين أعراض أخرى. ويعاني ايضا الرجال المصابين بفرط افراز الأنسولين من تساقط الشعر. حيث تسبب مستويات الأنسولين المرتفعة تخزينا أكبر للدهون وإنتاج هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر عند الرجال بشكل غير مباشر.

ما الذي يجب فعله؟

إن أفضل طريقة لعلاج هذا النوع من تساقط الشعر هو خفض كمية السكر في نظامك الغذائي إلى أقل من 50 غراما يوميا. كما أن الصوم المتقطع يعتبر استراتيجية أخرى رائعة لموازنة سكر الدم. على سبيل المثال، تناول آخر وجبة في الساعة 6 مساء ليومين أو ثلاثة أيام من كل أسبوع، وتناول وجبة الإفطار في الوقت العادي. يصبح الأنسولين أكثر استجابة في وقت متأخر في الصباح وأكثر “مقاومة” في الأوقات المتأخرة من المساء وهذا يعني أن تكون وجباتك في منتصف اليوم هي الأساسية وهذه استراتيجية رائعة للحفاظ على مستويات الأنسولين لديك.

الاستروجين

الخلل في هرمون الاستروجين هو سبب شائع آخر لتساقط الشعر وهذا ما تواجهه النساء أثناء الحمل، عندما ترتفع مستويات هرمون الاستروجين ثم تنخفض بعد الولادة، لتتساقط كمية كبيرة من شعرهن. وهذا ما يحصل ايضا للعديد من النساء أثناء فترة انقطاع الطمث عند اقترابهن من “سن الحكمة”، عندما تنخفض مستويات الأستروجين أيضا. لكن الأمر لا يقتصر على وجود المزيد من هرمون الاستروجين في الجسم لمنع تساقط الشعر لأن هيمنة الاستروجين المزمنة والزائدة يمكن أن تسبب تساقط الشعر كذلك.

ما الذي يجب فعله؟

تمامًا مثل التستوستيرون، يمكن أن يكون تناول المزيد من الألياف النباتية أمرا مهما لتقليل الأستروجين الزائد وطرحه خارج الجسم. وتشمل الطرق الأخرى لتحقيق التوازن في هرمون الاستروجين تقليل اعتمادك على البلاستيك والبارابين والفثالات أو الـ phthalates وغيرها من المنتجات التي تحتوي على مضادات الغدد الصماء. وغالبا ما توجد في بعض مستحضرات التجميل أيضا ومنتجات العناية الشخصية والأدوية.