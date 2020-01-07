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إيران: ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال تشييع جثمان سليماني إلى 50 شخصاً

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
إيران: ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال تشييع جثمان سليماني إلى 50 شخصاً

إرتفع عدد ضحايا قتلى التدافع خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران اليوم إلى 50 شخصاً

وأفاد التلفزيون الإيراني بسقوط 50 قتيلا و48 جريحا في تدافع خلال تشييع سليماني.

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ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364718

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