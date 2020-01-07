الداخلية السعودية: القبض على أخطر إرهابي في القطيف

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، القبض على المطلوب الأمني محمد آل عمار بمحافظة القطيف، والمدرج على القائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016.

ويعد آل عمار، من أخطر الإرهابيين بالقائمة، إذ تورط من قبل بعمليات اختطاف وسرقات، إلى جانب ضلوعه في عدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها مهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.

وفي سجله الإرهابي جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويعتقد أن آل عمار متورط في الاعتداء على رجل أمن من منتسبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، ولقي رجل الأمن مصرعه إثر ذلك، فيما أصيب زميله.

ويشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار على 3 من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف.

المصدر: سبق