تعليق نسرين طافش على شائعة زواجها من طارق العريان

بعد شهور من تداول شائعة زواجه من الفنانة نسرين طافش، أعلنت الفنانة أصالة نصري، صباح اليوم الاثنين، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

أثار خبر الانفصال الشائعة من جديد، وذلك باعتبار أنها السبب الأساسي، مما دفع طافش، لنفيها بدون أن تذكر اسم أصالة وزوجها، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها الشخصي على موقع Twitter، أكدت فيها على أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس له من الصحة.

وكتبت: الإشاعة يؤلفها حاقد، وينشرها أحمق، ويصدقها غبي، أما العاقل والراقي، والمنجز، والواعي، فيعلم حق العلم أن الإشاعة هي ضريبة النجاح، أنت من أولئك، بطبعي صريحة وواضحة، وسأبقى كذلك، ولو حبيت أو تزوجت سأكون أول من يعلن.

كانت شائعات كثيرة، أثيرت مؤخرًا بشأن انفصال أصالة نصري، عن زوجها طارق العريان، بعد نشرها لتدوينات غامضة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تأكيدها أو نفيها للحديث عن الأمر، مما فتح الباب أمام العديد من الشائعات والتكهنات عن أسباب الانفصال.

فيما كانت نصري، قد نفت سابقا طلاقها من طارق العريان، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري.

المصدر: في الفن