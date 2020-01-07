سفارة ألمانيا بتونس: ادراج عبارة “إن شاء الله” ضمن اللغة الألمانية

كشفت الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيا بتونس الاثنين أنه تم ادراج كلمة ان شاء الله العربية في أحد أهم قواميس اللغة الألمانية.
وقالت السفارة في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك ” الكلمة العربية ان شاء الله أصبحت كلمة ألمانية…. بجانب كلمات عدة أخرى، أًضيفت مؤخرًا كلمة ” إن شاء الله” إلى قاموس اللغة الألمانية “دودن” العريق”.
سفارة ألمانيا بتونس: ادراج عبارة “إن شاء الله” ضمن اللغة الألمانيةتعليق نسرين طافش على شائعة زواجها من طارق العريانالشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين في المسجد الأقصىالحاخام الإسرائيلي الأكبر يهاجم المهاجرين اليهود من أصول روسية وينعتهم بالـ”أغيار”السعودية ترخص لـ”بنك الصين” بفتح فرع له على أراضيهاحسين شبكشي: ولاذ بالفرار!إيران: ارتفاع عدد قتلى التدافع خلال تشييع جثمان سليماني إلى 50 شخصاًالداخلية السعودية: القبض على أخطر إرهابي في القطيفخلال 4 أيام.. نزوح 31 ألف سوري باتجاه الحدود التركية جراء قصف النظام والميليشيات الإيرانية… ومخاوف من نزوح 250 ألفا آخرينانكماش الناتج المحلي للكويت 0.7 بالمئة في الربع الثالث 2019