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سفارة ألمانيا بتونس: ادراج عبارة “إن شاء الله” ضمن اللغة الألمانية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-07T23:06:12+03:00
2020-01-07T23:20:34+03:00
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : منذ 16 دقيقة
سفارة ألمانيا بتونس: ادراج عبارة “إن شاء الله” ضمن اللغة الألمانية

كشفت الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيا بتونس الاثنين أنه تم ادراج كلمة ان شاء الله العربية في أحد أهم قواميس اللغة الألمانية.
وقالت السفارة في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك ” الكلمة العربية ان شاء الله أصبحت كلمة ألمانية…. بجانب كلمات عدة أخرى، أًضيفت مؤخرًا كلمة ” إن شاء الله” إلى قاموس اللغة الألمانية “دودن” العريق”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364810

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