أمريكا تجدد تحذير سفنها التجارية من تهديدات إيرانية في الخليج

حذر موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، مجددا من وجود تهديدات للسفن التجارية الأمريكية، من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة.

ولا يختلف التحذير، الساري منذ يوم الاثنين وحتى 13 يناير، كثيرا عن التحذير الأول الذي صدر يوم الجمعة.

وقال التحذيران: “لا يزال هناك احتمال حدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وازداد توتر الوضع في الخليج والمنطقة المحيطة به، بعد أن قام الجيش الأمريكي باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

المصدر: رويترز