تسجيل الدخول
» » تفاصيل مثيرة عن كيفية هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

تفاصيل مثيرة عن كيفية هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين

صندوقان وأمريكيان وثغرة أمنية في المطار.. هكذاه هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364821

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.