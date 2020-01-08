تفاصيل مثيرة عن كيفية هروب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

صندوقان وأمريكيان وثغرة أمنية في المطار.. هكذاه هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان.
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