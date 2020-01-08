بينهم “صلاح”..​ 4 نجوم عرب في التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا عن عام 2019.

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لاختيار الأفضل المقام في مدينة الغردقة بمصر.

وضمت قائمة التشكيلة المثالية أربعة لاعبين عرب هم المصري محمد صلاح، والثنائي المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي والجزائري رياض محرز.

وضمت القائمة لحراسة المرمى، أندري أونانا (الكاميرون).

وفي الدفاع، أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، جويل ماتيب (الكاميرون)، سيرجي أورييه (كوت ديفوار).

وفي خط الوسط، رياض محرز (الجزائر)، إدريسا جايا (السنغال)، حكيم زياش (المغرب).

وفي الهجوم، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال)، بيير أوبامايانغ .