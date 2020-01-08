إعلام: انطلاق هجوم صاروخي ثان للحرس الثوري الإيراني على قاعدة أمريكية

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى : قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني، بدأ الموجة الثانية من الهجوم على القواعد الأمريكية في العراق.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، أن الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية الايرانية على القواعد الامريكية في العراق.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، إن إيران شنت هجوما على القوات بقيادة الولايات المتحدة في العراق.

وأضاف البيان، أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاغون في بيان، “نعمل على تقييم أولي للأضرار” مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقالت جريشام في بيان “نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن صواريخ أُطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية. ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.