تسجيل الدخول
» » ترامب يبحث التطورات مع مجلس الأمن القومي بعد قصف الحرس الثوري لقوات أمريكية

ترامب يبحث التطورات مع مجلس الأمن القومي بعد قصف الحرس الثوري لقوات أمريكية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
ترامب يبحث التطورات مع مجلس الأمن القومي بعد قصف الحرس الثوري لقوات أمريكية

كل الوطن- وكالات:  قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام يوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وقالت جريشام في بيان “نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي“.

اقرأ أيضا...

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن صواريخ أُطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف القوات الأمريكية. ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يوم الجمعة.

سبتونيك عربى

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365016

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.