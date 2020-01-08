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الرد الإيراني يقفز بأسعار النفط ويهوي بالأسهم

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
الرد الإيراني يقفز بأسعار النفط ويهوي بالأسهم

كل الوطن-  وكالات- جريدة الجزيرة : قفزت أسعار النفط وتهاوت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو صباح الأربعاء إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق.

في تصعيد أجّج مخاوف المستثمرين على موارد الذهب الأسود وقلقهم من مخاطر اندلاع حرب بين طهران وواشنطن، وبعيد نصف ساعة على بدء التداولات في بورصة طوكيو ارتفع سعر برميل خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4,53 بالمئة ليصل إلى 65,54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلاً، في حين خسر مؤشّر نيكاي الرئيسي أكثر من 2,4%.

وحصلت هذه التقلّبات إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنّتها إيران ضدّ القوات الأميركية في العراق، وقال ستيفن إينيس الخبير في “أكسي تريدر” لوكالة فرانس برس تعليقاً على نبأ الرد العسكري الإيراني أن “الوضع لن يكون جميلاً اليوم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365025

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