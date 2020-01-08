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منع الطيران فوق العراق ..وإيران.. والخليج ..وبحر عمان

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
منع الطيران فوق العراق ..وإيران.. والخليج ..وبحر عمان

كل الوطن-  وكالات- : منعت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران الطائرات المدنية الأميركية من التحليق فوق كل من العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان، وذلك بعيد ساعات من الهجوم الذي شنّته طهران فجر الأربعاء بصواريخ بالستية على قاعدتين تأويان قوات أميركية في العراق.

وقالت الوكالة في بيان إنّها “بعثت برسائل إلى المشغّلين الجويّين تتضمّن تفاصيل بشأن قيود على الطيران تحظر على مشغّلي الطائرات المدنية الأميركية العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج العربي وبحر عمان”.

وأتى هذا الحظر بعيد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، في قصف قال إنّه نفّذه انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

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وفي واشنطن قال البنتاغون أن إيران أطلقت “أكثر من 12 صاروخاً” على قاعدتين عسكريتين في العراق، في الأنبار “غرب” وأربيل “شمال”، تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل “الردّ” على هذه الضربة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365028

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